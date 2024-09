La polizia municipale di Bolzano ha denunciato per spaccio due cittadini di nazionalità tunisina, B.H.A. 28 anni e A.O. 23 anni, trovati in possesso di 13 dosi di cocaina già confezionate per lo spaccio. I due sono stati fermati per un controllo sul Lungo Isarco destro. La droga era nascosta nei fanalini delle loro biciclette. Oltre alle dosi di cocaina è stato sequestrato anche del denaro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA