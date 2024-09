Influenza, da metà ottobre parte la campagna vaccinale

"L'influenza è ancora un grande problema per la sanità pubblica. È una malattia importante che può avere gravi complicazioni e di cui si può anche morire". Lo ha detto l'assessore alla sanità della Provincia di Bolzano, Hubert Messner, annunciando per metà ottobre l'avvio della campagna vaccinale antinfluenzale.

A differenza di quanto stabilito dal ministero della sanità, la vaccinazione in Alto Adige sarà gratuita per tutti e non solo per gli over 60- "Speriamo così di aumentare la copertura vaccinale - ha aggiunto Messner - perché il vaccino è il metodo più efficace per prevenire l'influenza, il che significa ridurre i costi ospedalieri e sociali".

"L'anno scorso - ha detto ancora l'assessore - siamo riusciti con la vaccinazione a ridurre del 17% le spese che interessano le problematiche cardio-respiratorei e questa è una spesa non indifferente per la sanità pubblica".

Il vaccino sarà somministrato presso i centri vaccinali dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige e presso i medici di famiglia e le farmacie aderenti. La spesa prevista è di 1,2 milioni di euro, 250.000 euro in meno rispetto all'anno scorso.





