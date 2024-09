'Sguardo sulle migrazioni' al 35/o Ram Film Festival

Dal 2 al 6 ottobre Rovereto ospiterà il "Ram Film Festival, Rovereto Archeologia Memorie", il più longevo festival italiano sul documentario culturale. Il tema affrontato quest'anno saranno le migrazioni: titolo della 35/a edizione è "Sguardi sulle migrazioni", tra passato e presente, dettate da economie, guerre, cambiamenti climatici e ambientali. I film in gara sono 64, provenienti da 29 Paesi.

Molti rientrano nella sezione "Cinema archeologico", ma il palinsesto prevede anche lavori per le sezioni "L'Italia si racconta", "Sguardi dal mondo" e "Cultura animata". Tra gli ospiti del festival il direttore del Museo Egizio di Torino Christian Greco, il profesore di sociologia all'Università di Padova Stefano Allievi, l'antropologo e giornalista Duccio Canestrini, la ricercatrice di Eurac Valentina Coia, il giornalista del Post Luca Misculin, il professore di archeologia Jacopo Tabolli, il regista Olmo Parenti e la giornalista di Will Media Luna Esposito.

Il programma di quest'anno si arricchisce inoltre di una sezione immersiva "Off fulldome", la prima (e unica) in un festival italiano dedicato al world heritage, con il patrocinio di Inaf e Planit. Nel Planetario del Museo di Scienze e Archeologia di Rovereto il pubblico potrà scoprire i siti antichi immergendosi in un'esperienza a 360°.

Uno sguardo al futuro arriva anche dal Premio "Nuovi Sguardi", destinato ai film realizzati da registi neo diplomati dalle scuole di cinematografia di tutto il mondo, con giuria di esperti under 35.



