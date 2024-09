Tunnel Brennero: avviate le frese Wilma e Olga

I lavori di costruzione del Tunnel di base del Brennero BBT proseguono senza sosta. Oggi, nei pressi di Steinach al Brennero, si è svolta la cerimonia di varo delle due frese "Wilma" e "Olga" per il lotto di costruzione "H53 Pfons-Brennero". La società Bbt Se aveva organizzato un concorso di idee per suggerire i nomi delle due frese Tbm. Helga Morandell di Caldaro ha così battezzato la Tbm "Wilma" ed è stata autorizzata ad avviarla insieme all'amministratore delegato di Bbt Se, Gilberto Cardola.

Sul posto erano presenti anche il presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher, Daniel Alfreider (assessore provinciale alla Mobilità), Paloma Aba Garrote (direttrice dell'Agenzia esecutiva europea per il clima, le infrastrutture e l'ambiente CINEA), Philippe Chantraine (Direzione generale dell'UE per la mobilità e i trasporti DG MOVE), Judith Engel (direttrice di ÖBB Infrastruktur AG), Daniela Lezzi (direttrice del Tunnel Ferroviario del Brennero TFB), Anton Mattle (presidente del Land Tirolo), e i due membri del consiglio di amministrazione di Bbt Se Martin Gradnitzer e Gilberto Cardola.

Kompatscher ha elogiato il lavoro della società di progetto Bbt Se: "Grazie all'efficienza e alla dedizione dei numerosi dipendenti, i lavori sono ora in corso su uno degli ultimi lotti di costruzione aperti sull'asse tra Innsbruck e Fortezza. La Bbt Se è un simbolo della cooperazione transfrontaliera. La realizzazione di questo progetto è possibile solo grazie all'approccio congiunto a nord e a sud del Brennero", ha dichiarato il presidente della Provincia. Il Tunnel di base del Brennero è inoltre fondamentale per la gestione del traffico transfrontaliero lungo l'intero corridoio del Brennero.

L'assessore Alfreider ha sottolineato: "L'Europa ha bisogno di più ferrovie, ma allo stesso tempo le ferrovie hanno bisogno di più Europa. Ci sono pochi posti nell'UE in cui questo è così chiaro come al Brennero. Il Tunnel di base del Brennero è una pietra miliare per la mobilità e il collegamento in rete in Europa. Il BBT ridurrà le distanze tra l'Alto Adige e l'Europa centrale, dando così un importante contributo a un trasporto passeggeri e merci più sostenibile".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA