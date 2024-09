Stadio di Tesero, via i lavori per l'adeguamento delle piste

"Con la consegna di oggi parte anche il quarto intervento, sui cinque totali, per la riqualificazione dello stadio del fondo di Tesero. Un investimento complessivo di 18 milioni di euro che permetteranno di avere una struttura all'avanguardia e d'eccellenza sia per i Giochi del 2026, ma anche per la fase successiva. Il completamento di questo impianto, al quale ci stiamo avvicinando rispettando i tempi, permetterà infatti a Tesero, alla val di Fiemme e a tutto il Trentino di essere sempre al top della promozione sportiva internazionale per questa disciplina, garantendo anche la sostenibilità futura di queste opere". Così il presidente il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, oggi alla consegna dei lavori per l'unità funzionale 3 nell'ambito della riqualificazione dello stadio dello sci di fondo di Tesero in vista delle Olimpiadi e Paralimpiadi 2026 in Trentino. Un intervento che riguarda nello specifico il nuovo sistema di innevamento e l'adeguamento delle piste (con conclusione prevista nella primavera prossima), anche al fine di rendere i tracciati più compatti e "spettacolari" secondo gli standard dei grandi eventi internazionali, come è stato precisato alla presenza oltre che del presidente del dirigente delle Opere civili della Provincia Marco Gelmini, di Elena Ceschini, sindaco di Tesero, di Pietro De Godenz, presidente del comitato Nordic Ski Val di Fiemme, oltre che dei rappresentanti delle imprese aggiudicatarie tra cui Giulio Misconel.

L'intervento denominato unità funzionale 3 del costo complessivo di 6,05 milioni di euro (costo dei lavori più le somme a disposizione per imprevisti e altre voci) è il quarto dei cinque interventi previsti per la riqualificazione dello stadio per lo sci di Fondo in comune di Tesero finanziato per complessivi 18,5 milioni di euro.



