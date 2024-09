Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale tra un'auto ed una moto che si è verificato a San Giovanni di Fassa poco prima delle 18.30. Sul posto i carabinieri, che si occupano dei rilievi, la polizia locale della valle di Fassa, i vigili del fuoco volontari, il personale sanitario e l'elicottero dell'Aiut Alpin. Uno dei due feriti, il motociclista, che sarebbe in condizioni gravi, è stato portato in ospedale a Trento in codice rosso.



