Piccola frana investe l'ingresso di un condominio a Bressanone

Poco prima di mezzanotte, i Vigili del fuoco di Bressanone stati chiamati per una frana nel quartiere di Costa d'Elvas. Probabilmente a causa di un guasto a una tubazione dell'acqua di irrigazione, diversi metri cubi di terra sono franati, abbattendo un muro a secco alto diversi metri. Le masse di fango e pietre hanno coperto la strada comunale sottostante per circa 100 metri, in alcuni punti con un'altezza superiore a un metro. Anche l'ingresso e la scala di un condominio sottostante sono stati investiti dal fango. Una volta accertato che nessuna persona fosse sepolta, l'area della casa interessata è stata liberata prima che il fango si asciugasse. Con l'aiuto di due escavatori, l'intervento è terminato alle 04:30. È stata istituita una deviazione. Hanno partecipato all'intervento i Carabinieri, il responsabile dell'acquedotto, i servizi municipali e l'ufficio tecnico comunale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA