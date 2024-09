Guida ubriaco, maxi multa e via patente e scooter

Ritiro di patente, mezzo sequestrato, maxi multa e segnalazione al Commissariato del governo: è il prezzo amaro che dovrà pagare uno 44enne per aver guidato ubriaco il suo scooter l'altra notte a San Giacomo.

Nell'ambito del rafforzamento dei controlli in arco notturno promosso dal Comandante provinciale dei Carabinieri di Bolzano, colonnello Raffaele Rivola, la pattuglia di carabinieri della Stazione di Laives alle ore 01 di notte in via San Giacomo ha notato un uomo a bordo di uno scooter che procedeva con fare incerto e quindi i militari hanno deciso di imporre l'alt al veicolo e procedere al controllo.

Il motociclo di cilindrata 400 cc era condotto da un 44enne di origine balcanica, residente a Laives che, alla domanda dei carabinieri se avesse assunto bevande alcoliche, ha risposto genericamente che aveva bevuto "una birra". I militari però, dato che l'uomo evidenziava i sintomi comuni riconducibili ad un'alta assunzione di alcool hanno quindi deciso di chiedere l'ausilio di una pattuglia del Radiomobile di Egna per procedere al controllo etilometrico.

L'uomo è risultato positivo ed ha evidenziato al primo test 2.13 g/l e al secondo 2.16 g/l (il limite massimo consentito è 0,5 g/l).



