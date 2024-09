I carabinieri arrestano un uomo con 2 kg di cocaina a Merano

I carabinieri di Merano hanno arrestato un cittadino straniero lì residente, già noto alle forze dell'ordine, che aveva con sé oltre 40 dosi di cocaina.

L'uomo è stato notato aggirarsi con la propria auto nelle strade del centro di Merano e intrattenersi, in modo sospetto, con più persone. I militari hanno quindi proceduto alla perquisizione della sua abitazione, dove l'uomo nascondeva quasi 2 chili di cocaina e 300 grammi di marijuana, insieme a due bilancini di precisione ed a circa 31.000 euro in contanti, ritenuti frutto dell'attività di spaccio. L'uomo è stato arrestato e condotto in carcere a Bolzano.



