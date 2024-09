Comitato di coalizione attende la commissione Svp sulla scuola

Il comitato di coalizione si è riunito questo pomeriggio su proposta dei Freiheitlichen "per affrontare il tema non nuovo, ma tornato oggi di attualità della scuola tedesca. La coalizione di governo ha discusso partendo dal caso della scuola Goethe degli approcci e delle misure di sostegno incentrate sulla formazione linguistica".

"Il tentativo di introdurre nella scuola Goethe di Bolzano una classe di alunni di prima elementare che non conoscono il tedesco, ha suscitato molte reazioni riguardanti in primis il diritto all'insegnamento della lingua madre e alla garanzia di un'istruzione di qualità. A questo riguardo uno dei cinque partner della coalizione, i Freiheitlichen, hanno convocato il comitato di coalizione per approfondire le complesse questioni riferite al mondo della scuola. Oltre ad uno scambio generale di informazioni sulle diverse situazioni nelle scuole, il comitato, si è concentrato in maniera costruttiva sulle possibili soluzioni giuridicamente sostenibili e che rendano giustizia alle complesse situazioni scolastiche, agli studi scientifici, alla tutela delle minoranze, e alle esigenze degli alunni", prosegue la nota.

Il maggior partito della coalizione, la Südtiroler Volkspartei, ha annunciato già nei giorni scorsi la creazione di un gruppo di lavoro a livello di partito con il coinvolgimento di esperti e di tutte le parti interessate del mondo della scuola. "I risultati di questo gruppo di lavoro saranno successivamente discussi in modo più approfondito con i partner della coalizione. Solo dopo si procederà ad ogni altra riflessione che potrà anche prevedere possibili ulteriori misure di politica scolastica in aggiunta all'attuale programma di governo", conclude la nota.



