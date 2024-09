Canadese muore nella tempesta di neve in val Gardena

In val Gardena un'escursionista canadese di 57 anni ha perso la vita nella tempesta di neve che ieri ha interessato l'Alto Adige. La donna era in cammino con il compagno 56enne dal rifugio Genova verso il rifugio Puez, quando probabilmente hanno perso il sentiero. Verso le 20.45 è stato lanciato l'allarme. A causa della scarsa visibilità gli elicotteri non hanno potuto raggiungere i due. Si sono messi in cammino il soccorso alpino e dal rifugio Puez il gestore con una futura guida alpina. Quando i due hanno trovato la coppia, la donna aveva ormai perso i sensi e, nonostante i disperati tentativi di rianimazione, è morta sul posto. Un primo tentativo di raggiungere i due, che si trovavano a circa due chilometri di distanza dal rifugio Puez, è stato effettuato con i visori notturni dall'elicottero Pelikan 2, che però ha dovuto desistere a causa della tempesta di neve. Verso mezzanotte e mezza si è poi messo in volo, senza successo, anche l'Aiut Alpin Dolomites. Nel frattempo cinque uomini del soccorso alpino hanno raggiunto il luogo della disgrazia. L'uomo, in forte stato di ipotermia, è stato messo al riparo in una piccola tende e avvolto nelle coperte. A questo punto tre soccorritori sono tornati a valle, mentre due sono hanno passato la notte con il ferito in quota. Questa mattina all'alba, l'Aiut Alpin Dolomites, nonostante il fortissimo vento è riuscito a recuperare l'uomo con dieci metri di verricello e portarlo all'ospedale di Bolzano, dove è ricoverato in rianimazione. La salma della donna sarà recuperata appena le condizioni meteorologiche lo permetteranno.





