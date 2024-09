Auto in fiamme nella notte a Tuenno, in val di Non

Un'auto è andata in fiamme nella notte nell'abitato di Tuenno, in val di Non. Sul posto sono intervenuti verso l'1.30 i vigili del fuoco volontari, che hanno circoscritto l'incendio per poi spegnerlo avvalendosi della schiuma, e i carabinieri della stazione di Novella, che stanno indagando sulle cause dell'incendio. Nonostante l'intervento tempestivo - informa la Federazione dei corpi dei vigili del fuoco volontari della Provincia di Trento - il mezzo è andato distrutto.



