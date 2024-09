In Trentino allerta gialla da oggi a venerdì

La Protezione civile del Trentino ha diramato un avviso di allerta gialla (ordinario) valido su tutto il territorio provinciale dalle 14 di oggi alle 12 di venerdì 13 settembre per temporali, vento forte e idrogeologica.

Le precipitazioni saranno diffuse, intense e localmente a carattere temporalesco soprattutto nella prossima notte e fino alle ore centrali di domani. Entro il pomeriggio di giovedì sono attesi in media tra i 20 e i 50 millimetri di pioggia, ma su alcune aree potranno registrarsi anche accumuli maggiori. Nel pomeriggio di giovedì le temperature subiranno anche un brusco calo (circa 10°C) e i venti intensificheranno da nord con freddo foehn in valle. Le raffiche di vento potranno superare localmente i 70 chilometri orari anche in valle. Dal pomeriggio di giovedì la quota neve si abbasserà localmente sotto i 1.800 metri, ma con eventuali accumuli scarsi o nulli.

Venerdì i freddi venti settentrionali rinforzeranno ulteriormente in montagna e nella notte tra venerdì e sabato le raffiche in montagna potranno superare i 120 chilometri orari nelle zone esposte. Per questo dalle 12 di venerdì 13 settembre alle 24 di sabato 14 settembre è prevista un'allerta ordinaria (gialla) valida su tutto il territorio provinciale per vento forte.

La Protezione civile ricorda di "comunicare tempestivamente al numero unico 112 eventuali situazioni di emergenza (per chiunque si trovi sul territorio dei cinque Comuni del Primiero contattare il numero verde di emergenza 800112000)".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA