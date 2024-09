Dopo il caldo record attesa la neve al Brennero e in Pusteria

Non ci sono più le mezze stagioni, verrebbe da dire: dopo il caldo record, con oltre due mesi senza gelate sul ghiacciaio di Cima Libera, venerdì, con l'arrivo della perturbazione, la neve cadrà anche nelle vallate più alte dell'Alto Adige, come per esempio a Sesto in alta val Pusteria.

Sulle montagne della valle Aurina il meteorologo provinciale Dieter Peterlin ipotizza addirittura un metro di neve.

Particolare attenzione va perciò prestata nei prossimi giorni per i viaggi sulle strade di montagna e i passi, anche al Brennero.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA