Bloccati su cima Presena, due 28enni raggiunti dai soccorritori

Due escursionisti 28enni di Pavia e di Foggia sono stati soccorsi nella serata di ieri. Erano rimasti bloccati su cima Presena, nel gruppo della Presanella, a 3.000 metri di quota.

I due 28enni hanno chiamato il 112 intorno alle 18.15, dopo aver trovato gli impianti di risalita chiusi mentre rientravano un'escursione al Corno di Lagoscuro.

Sul posto è intervenuta la stazione di Vermiglio del Soccorso alpino. Sei soccorritori sono saliti fino a passo Paradiso, a 2.500 metri di quota, con la cabinovia Paradiso, il cui primo troncone è stato riaperto appositamente. Da lì sono saliti a piedi, raggiungendo i due escursionisti intorno alle 19.50. Dopo averli attrezzati con i ramponi e averli legati, gli operatori li hanno accompagnati in sicurezza verso valle, prima lungo il ghiacciaio, poi sulla neve e infine sul sentiero roccioso. I due 28enni erano illesi: per loro non c'è stato bisogno del ricovero in ospedale. L'intervento - fa sapere il Soccorso alpino del Trentino in una nota - si è concluso intorno alle 21.30.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA