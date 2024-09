Pd Trentino, un ddl per riformare il sistema 'zerosei'

Il gruppo del Partito democratico del Trentino in Consiglio provinciale di Trento ha depositato un disegno di legge sul "Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione dalla nascita sino ai sei anni", per riformare interamente il sistema di servizi per l'infanzia. La proposta, presentata in conferenza stampa, prende le mosse dal sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni, introdotto a livello nazionale con il decreto legislativo 13 aprile 2017 e dalle "Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei", adottate con decreto ministeriale nel novembre del 2021.

"È importante che anche in Trentino trovi parte la disciplina integrata sullo 'zerosei', come avvenuto a livello nazionale. Si tratta di un nuovo modello pedagogico (e non solo organizzativo), che risponde meglio alle esigenze della società.

Non abbiamo ritenuto opportuno che questo ddl si affianchi alla normativa vigente, perché sono passati più di 20 anni dall'ultima legge. Il Trentino ha competenza primaria su questi settori, dobbiamo valorizzare le competenze che abbiamo, mettendo al centro i bambini", ha detto la prima firmataria, Francesca Parolari.

Il ddl prevede in particolare l'istituzione di coordinamento pedagogico territoriale che riunisce i coordinatori pedagogici dei servizi del sistema integrato zerosei esistenti sui territori di riferimento, la conferma dei servizi educativi in una cornice di regole e regia pubblica e il sostegno dell'attivazione dei poli per l'infanzia. Inoltre, si prevede l'accesso universale e gratuito ai servizi alla prima infanzia individuando le risorse finanziarie specifiche e l'istituzione di un nuovo ente per la gestione della scuola dell'infanzia provinciale (per risolvere che il personale abbia due differenti datori di lavoro, come accade ora con insegnanti e personale ausiliario). Infine, si rafforza il ruolo della assemblea dei genitori al posto dei comitati di gestione.

A detta di Parolari, la proposta normativa garantirà "a tutti i bambini gli stessi diritti, spezzando la catena della povertà educativa e tenendo conto delle nuove fragilità delle famiglie".





