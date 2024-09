Polizia ritrova bambina di 8 anni sul Lago di Garda

La Squadra Nautica della polizia ha tratto in salvo una piccola turista tedesca che aveva perso il contatto con suo padre durante un'uscita in windsurf. Il padre, avendo perso di vista nel corso della navigazione la figlia Vivian di 8 anni, molto preoccupato, ha chiesto aiuto alla Squadra acqua interne della polizia di Riva del Garda in servizio con acquascooter. Le ricerche sono partite immediatamente, in questi casi ogni attimo è infatti prezioso.

Tre equipaggi hanno perlustrato sinergicamente l'area interessata, con la collaborazione anche di un gommone del servizio Spiagge sicure. Dopo circa 40 minuti il lieto fine: la bambina è stata avvistata a sud della Colonia Pavese di Torbole a circa 200 metri dalla costa ed è stata tratta in salvo. Il padre ha voluto ringraziare gli specialisti della polizia impegnati nel Garda anche per i mondiali di apnea per disabili.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA