Kompatscher, 'Mattarella chiaro su tutela delle minoranze'

"Un sentito ringraziamento al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la sua importante e chiara presa di posizione a tutela delle minoranze linguistiche, come principio costituzionale". Lo afferma sui social media il presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher, in riferimento alle parole pronunciata dal capo dello Stato ad Aosta. "Non si era - e non si è - stranieri a casa propria, quale fosse - e sia - la propria cultura, lingua, religione", così Mattarella.



