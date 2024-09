Fitch Ratings conferma A- per la Provincia di Trento

L'agenzia di rating Fitch Ratings ha confermato la valutazione della Provincia autonoma di Trento ad A-, con outlook stabile. Il rating trentino, in base alle regole in materia, può collocarsi al massimo due gradini più in alto rispetto allo Stato, che ha un rating a BBB con outlook stabile. Parole di soddisfazione vengono espresse dal presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti: "Si tratta di un riconoscimento significativo della solidità del nostro bilancio e della nostra capacità di gestione finanziaria".

"Questo risultato - aggiunge il presidente - conferma la necessità di continuare a investire nella crescita del territorio e nei servizi che consentono la presenza delle persone anche nei territori più distanti dai grandi centri. Un rating così elevato è un importante elemento di attrazione per le imprese che considerano il Trentino come destinazione per i loro investimenti. Questo conferma che la nostra provincia è un luogo sicuro e prospettico per lo sviluppo economico e la qualità della vita".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA