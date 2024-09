Ricerca, l'Ue finanzia un progetto dell'Università di Trento

Tra i vincitori del programma "Starting Grant" del Consiglio europeo della ricerca (Erc) c'è il progetto "Fleap - Fluid gap Electro-Active-Polymer machines", che Giacomo Moretti porterà avanti nei prossimi cinque anni al Dipartimento di Ingegneria industriale dell'Università di Trento. Con quello di Moretti - si legge in una nota - salgono a nove i progetti finanziati dall'European Research Council attualmente ospitati dall'Ateneo trentino.

Il progetto di Moretti punta a sviluppare la tecnologia dei trasduttori a gap fluido (fluid gap transducers in inglese, Fgt), dei sistemi che si basano su una combinazione di materiali intelligenti e sfruttano l'elettrostatica per muoversi o produrre energia. Possono essere descritti come una tasca di materiale plastico flessibile al cui interno è contenuto un fluido isolante (solitamente un olio). I fluid gap transducers sono leggeri e privi di parti rigide e raggiungono prestazioni notevoli in termini di rapporto tra potenza e peso. Di recente, è stato dimostrato che possono funzionare efficacemente come muscoli artificiali per robot soffici, robot natanti e piccoli robot mobili.

Per raggiungere questo scopo, verranno studiati i fenomeni fisici che avvengono nei fluid gap transducers, teorizzando modelli ad hoc e testando nuove soluzioni.

L'obiettivo è studiare Fgt adatti a operare nei contesti più difficili, ad esempio nelle atmosfere a bassa pressione per le applicazioni spaziali, o in quelle ad alta pressione per le applicazioni in ambiente marino e oceanico. Tra queste ultime, la possibilità di ottenere convertitori in grado di estrarre energia e produrre elettricità dalle onde marine.



