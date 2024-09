Inaugurata la mostra dedicata ad Alcide De Gasperi a Trento

È stata inaugurata a Palazzo Trentini, sede della presidenza del Consiglio provinciale di Trento, la mostra "Alcide De Gasperi. Album di famiglia", dedicata allo statista trentino nel 78/o anniversario dalla sottoscrizione degli accordi De Gasperi-Gruber.

"Una mostra che fa vedere il lato umano di questo statista, che si conosce poco. Una mostra trasportabile perché potra essere trasportata ovunque in Trentino", ha spiegato il presidente del Consiglio provinciale di Trento, Claudio Soini.

L'allestimento innovativo permette di cogliere i particolari delle 24 istantanee, in gran parte inedite, che riguardano la vita privata dello statista trentino, collocate su grandi pannelli illuminati dall'interno. Il progetto è curato dalla Designfabrik di Rovereto.

La mostra rappresenta il primo passo di un accordo, sottoscritto il 19 agosto scorso, tra il Consiglio provinciale, la Fondazione museo storico e la Fondazione De Gasperi, ed è stata curata per la ricerca iconografica da Paolo Magagnotti (già collaboratore di Maria Romana De Gasperi), da Marco Odorizzi e Elena Tonezzer.



