Arriva in Trentino Alto Adige la Carovana dei ghiacciai

La Carovana dei ghiacciai 2024, la campagna nazionale di Legambiente che monitora i ghiacciai alpini, in collaborazione con Cipra Italia e la partnership scientifica del Comitato glaciologico italiano, approda in Trentino Alto Adige e in Veneto per la sesta e ultima tappa.

Osservato speciale - si apprende - sarà il ghiacciaio della Marmolada, sempre più in sofferenza a causa della crisi climatica. La Carovana aveva già fatto tappa sulla Regina delle Dolomiti nel 2020 e nel 2022.

I temi che saranno in primo piano saranno gli impatti che la crisi climatica sta portando ad alta quota, l'importanza di mettere in campo politiche di adattamento e mitigazione e il tema dell'abbandono dei rifiuti in montagna.

La tappa si aprirà venerdì 6 settembre ore 9 con un'attività in quota di "clean up" nell'ambito di Puliamo il mondo, campagna di volontariato ambientale di Legambiente. L'appuntamento sarà al parcheggio del Rifugio Cima 11. Il giorno dopo, sabato 7 settembre, è prevista un'escursione verso il ghiacciaio di Serauta e alcune misurazioni. Sempre sabato, alle ore 21, presso Sala Teaz del Comune di Rocca Pietore, si terrà l'incontro dal titolo "Un'altra Marmolada: progetti e visioni per un futuro sostenibile" organizzato dal Museo di Geografia dell'Università di Padova. La giornata di domenica 8 settembre sarà dedicata alla storia di questi luoghi, con una conferenza stampa sul futuro della Marmolada. Il ritrovo è fissato presso la stazione di partenza della Funivia Marmolada.

Lunedì 9 settembre a Padova alle 11.00, presso il Museo di Geografia dell'Università di Padova, si terrà la conferenza stampa finale di Carovana dei ghiacciai con la presentazione dei dati sullo stato di salute del ghiacciaio della Marmolada.

Quella in Trentino-Alto Adige e in Veneto è l'ultima tappa di questa quinta edizione di Carovana dei ghiacciai, che ha iniziato il suo viaggio il 18 agosto in Francia, sul ghiacciaio Mer De Glace, per poi spostarsi in Valle D'Aosta sui ghiacciai della Valpelline, in Piemonte sul ghiacciaio di Flua, in Lombardia sul ghiacciaio di Fellaria e poi in Friuli e in Slovenia sui ghiacciai delle Alpi Giulie. Lunedì 9 settembre, a Padova presso il Museo di Geografia dell'Università di Padova, Palazzo Wollemborg, si terrà la conferenza stampa finale.





