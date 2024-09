Faustini responsabile della comunicazione del vicepresidente Csm

Alberto Faustini, fino a qualche mese fa direttore dell'Alto Adige e in precedenza direttore di Trentino, l'Adige, Nuova Ferrara e Corriere delle Alpi è stato nominato dal Consiglio superiore della magistratura responsabile della comunicazione del vicepresidente del Csm Fabio Pinelli. Un ritorno a Roma per il giornalista di origini trentine e bolzanine con una lunga esperienza nel campo della comunicazione. Dopo aver diretto l'ufficio stampa della Provincia autonoma di Trento, Faustini è stato infatti in passato capo della comunicazione di Sviluppo Italia, che proprio in quel periodo divenne Invitalia.



