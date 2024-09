Domani prima campanella in Alto Adige senza classi speciali

In Alto Adige domani suonerà la campanella del nuovo anno scolastico per i bambini delle scuole dell'infanzia e per gli alunni degli istituti scolastici altoatesini di ogni ordine e grado. Non ci saranno 'classi speciali', ovvero solo per bambini 'non tedeschi', previsti in un primo momento dalla scuola elementare Goethe di Bolzano, ma poi stoppata dalla Provincia autonoma.

A tornare in classe saranno complessivamente 89.209 tra bambini e ragazzi, con il fenomeno del calo delle nascite che si riflette anche sul panorama scolastico dell'Alto Adige. L'anno scorso infatti le iscrizioni erano in totale 90.958, nel 2022/23 ammontavano a 90.366 e nell'anno scolastico 2021/22 al rientro dalle vacanze si contavano 90.454 bambini e ragazzi iscritti.

Per il prossimo anno scolastico le iscrizioni agli asili e alle scuole con insegnamento in lingua tedesca ammontano a 64.026 tra bambini e ragazzi. Nel dettaglio, 11.302 frequenteranno una scuola dell'infanzia, 20.478 andranno alle elementari e 11.472 a una scuola media. Le studentesse e gli studenti che frequenteranno un istituto superiore in lingua tedesca sono 12.346, 8.428 quelli che hanno optato per una scuola professionale o tecnica.



