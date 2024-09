Scuole dell'infanzia, in Trentino si riprende domani

Prende il via domani, 4 settembre, l'anno scolastico 2024-25 delle scuole dell'infanzia del Trentino. Complessivamente - informa la Provincia - i bambini iscritti sono 12.382, di cui 7.507 (60,6%) frequenteranno le scuole equiparate e 4.875 (39,4%) le scuole provinciali.

Le iscrizioni rispetto allo scorso anno evidenziano una flessione pari allo 0,78%. Le sezioni attivate sono 623, con un saldo complessivo negativo di 16 sezioni rispetto allo anno precedente. Il numero di scuole è pari a 260 distribuite sull'intero territorio provinciale, di cui 111 provinciali e 149 equiparate.

Con quest'anno è diventato strutturale il parametro che prevede l'accoglimento di 24 bambini per sezione anziché 25. La domanda delle famiglie per la fruizione del servizio di prolungamento d'orario continua ad essere particolarmente rilevante, attestandosi sul 68%. Sono infatti 8.464 i bambini per i quali è stata fatta richiesta di prolungamento fino alle tre ore giornaliere.

Gli insegnanti sono 2.051 dei quali 1.209 alle scuole equiparate e 842 alle scuole provinciali. Sul totale degli insegnanti, 1.331 hanno un incarico a tempo pieno (25 ore settimanali) e 720 a tempo ridotto. Sono inoltre 876 le unità di personale non insegnante complessivamente assegnate alle scuole dell'infanzia, 354 assegnate alle scuole provinciali e 522 alle scuole equiparate.

Il costo del programma annuale delle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate, per l'anno 2024-25, ammonta a 91,3 milioni di euro.

L'inaugurazione del nuovo anno scolastico avverrà simbolicamente presso tre scuole del territorio (Torcegno alle ore 8.30, a Levico Terme alle 10 e alla scuola dell'infanzia equiparata "don Ochner" di Pergine, ore 11.30).



