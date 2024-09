Ambasciatori e centro studi per valorizzare l'autonomia trentina

Un'autonomia che vive grazie ai cittadini, un fattore di innovazione e di creazione di nuove opportunità. È questo, in sintesi, l'obiettivo fissato dalla Giunta provinciale di Trento per le iniziative in programma per la Giornata dell'autonomia del prossimo 5 settembre. In particolare, verrà creata la figura dell'"Ambasciatore dell'autonomia", titolo onorifico sia per i cittadini che per le imprese del territorio (come atleti olimpici, imprenditori, studiosi e ricercatori, associazioni di volontariato). Inoltre la Giunta ha previsto anche l'attivazione di un Centro studi sulle autonomie, con la costituzione del comitato di studiosi ed esperti che ne definirà il funzionamento e le aree di attività e di ricerca.

"C'è una continuità di approccio al tema, ma il conchiuso approvato nei giorni scorsi è nell'ottica della continuità, per la costituzione di un Centro studi sull'autonomia. Un passaggio importante che dà avvio al percorso, iniziato in occasione del 50/o anniversario del Secondo statuto. Stiamo procedendo con fase di costituzione per arrivare alla carta dell'autonomia, contenere i valori e i principi della nostra autonomia che può essere utile anche a chi si affaccia per la prima volta a questi temi", ha affermato il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti.

Le iniziative, presentate in conferenza stampa, prevedono diversi ambiti di attività, che guardano soprattutto alle nuove generazioni, ma mirano a coinvolgere anche le associazioni, le imprese e tutta la società civile. Il Centro studi sulle autonomie, previsto grazie ad una modifica legislativa inserita nell'assestamento di bilancio del 2023, intende studiare l'impatto delle politiche provinciali, ma anche nazionali ed europee, sul sistema di autogoverno, fornire dati e strumenti per legittimare e innovare il sistema dell'autonomia.

Per il mondo della scuola, l'Assessorato alla promozione dell'autonomia assieme all'Assessore all'istruzione propongono un'attività per integrare l'educazione alla cittadinanza nelle scuole. Un bando finanzierà inoltre progetti delle associazioni di volontariato trentine che promuovano l'autonomia, mentre verrà lanciato un percorso divulgativo in autunno, partendo dai Comuni più lontani da Trento.



