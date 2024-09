Ala su Rai 3 per la trasmissione Il Borgo dei Borghi

Ala è stata scelta come rappresentante del Trentino-Alto Adige per la trasmissione Il Borgo dei Borghi. Il programma, alla 12/a edizione, racconta sul piccolo schermo venti borghi italiani - uno per regione - fino alla proclamazione del vincitore in una serata finale.

Le riprese - si legge in una nota del Comune di Ala - iniziano in questi giorni e il Comune chiama a raccolta la cittadinanza: servono comparse tra i 18 e i 35 anni per le riprese di lunedì 16 settembre alle 17.30.

Le riprese nei borghi scelti per la 12/a edizione sono iniziate il 2 settembre. Proseguiranno per tre settimane durante le quali la troupe della Rai viaggerà nella Penisola. Ogni "borgo" selezionato per la stagione 2024/25 racconterà le proprie bellezze artistiche, architettoniche e paesaggistiche dando spazio alla tradizione e alle persone del luogo.

"Siamo entusiasti di essere stati selezionati per partecipare a questo programma Rai dedicato ai più bei borghi d'Italia - commenta la vicesindaca Michela Speziosi -, siamo grati per aver l'opportunità di promuovere il nostro bellissimo territorio.

Invitiamo così i cittadini alensi a partecipare alle riprese della parte finale del programma per una breve comparsa ma che vogliamo carica di grinta per promuovere Ala".

Il programma sarà mandato in onda dal 20 ottobre all'interno del contenitore domenicale Kilimangiaro, su Rai 3, che trasmetterà ogni settimana per 20 settimane un filmato realizzato in questo periodo. In primavera sarà possibile votare i borghi, iscrivendosi gratuitamente già da ora su Raiplay, sul sito Rai de Il Borgo dei Borghi, un voto al giorno ogni 24 ore.

La sera di Pasqua, il 20 aprile 2025, si terrà la serata finale dedicata a Il Borgo dei Borghi e si proclamerà il vincitore come Borgo più bello 2024/25, con una classifica dal 20/o al 1/o posto.



