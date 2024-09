Pluripregiudicato arrestato al Brennero

E' stato arrestato al Brennero un cittadino albanese 34enne, pluripregiudicato soprattutto per spaccio, mentre stava lasciando l'Italia. A un normale controllo congiunto della Polizia italiana e quella austriaca, gli agenti si sono insospettati per l'atteggiamento nervoso ed insofferente dell'uomo.

E. L., nel 2022, era stato espulso dalle autorità di Monza e, da Bari, riportato in Albania; da qui, recentemente, era rientrato in Italia illegalmente dopo essersi procurato un nuovo Passaporto albanese con generalità diverse. La sua vera identità è stata però appurata grazie alle impronte digitali. E' così scattato l'arresto. Il questore di Bolzano Paolo Sartori, quindi, ha emesso nei suoi confronti un nuovo decreto di espulsione.

"I sistematici controlli stradali, autostradali e ferroviari effettuati dalla Polizia di Stato nella zona di pertinenza della Frontiera del Brennero sono assai efficaci per monitorare i passaggi di confine ed evitare che stranieri non in regola con le norme europee sull'immigrazione, spesso pregiudicati, varchino clandestinamente le Frontiere per compiere reati", ha sottolineato il Questore Sartori.



