Esce di strada con la moto, 16enne portato al Santa Chiara

Un 16enne è stato portato d'urgenza all'ospedale Santa Chiara di Trento in seguito a un incidente stradale avvenuto nel comune di Scurelle. Secondo le prime informazioni erano da poco passate le 15 quando il 16enne, per cause ancora da chiarire, avrebbe perso il controllo della moto mentre percorreva in discesa la strada che va da Scurelle al rifugio Crucolo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Borgo Valsugana, che curano i rilievi, i vigili del fuoco di Scurelle e i soccorsi sanitari. Il 16enne è stato portato all'ospedale di Trento con l'elicottero.



