Missione nel Mare del Nord per i droni cargo FlyingBasket

Utilizzando i droni cargo dell'azienda altoatesina FlyingBasket, l'operatore SkyLift ha completato con successo un'ambiziosa missione offshore nel Mare del Nord, trasportando le attrezzature dalla nave alle turbine eoliche di proprietà di rsted, una delle più grandi aziende di energia rinnovabile del mondo.

La missione si è svolta nelle acque dei Paesi Bassi: iniziata il 29 luglio, ha richiesto dieci giorni per essere completata.

La distanza dalla nave alla turbina eolica era di circa 150 metri (la metà della Torre Eiffel di Parigi).

Con l'utilizzo dei droni per carichi pesanti FlyingBasket, Skylift ha consegnato casse da carico del peso di circa 85 kg ciascuna a 94 turbine eoliche, per un totale di 5.460 kg trasportati. "Sono felice di vedere i nostri droni in alto mare, specialmente se manovrati da un operatore esperto per il settore delle energie rinnovabili", dichiara Moritz Moroder, Ceo di FlyingBasket.

La missione, sottolinea una nota, "segna una tappa significativa nella collaborazione tra tutte le parti interessate, evidenziando il potenziale della tecnologia dei droni a supporto del settore delle energie rinnovabili. Il successo dell'operazione dimostra come le soluzioni innovative possano migliorare l'efficienza e l'affidabilità dei parchi eolici offshore, contribuendo alla più ampia adozione di pratiche energetiche sostenibili".



