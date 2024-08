Torna in Trentino Religion Today, 64 film in concorso

Sono 64 i film in concorso, provenienti da 32 Paesi diversi, che animeranno dal 18 al 25 settembre la rassegna cinematografica internazionale "Religion Today", giunta alla 27/a edizione. Il festival quest'anno passerà da Trento, Arco, Dro, Lavarone, Riva del Garda, Altopiano di Piné e Bolzano.

Tema di questa 27/a edizione sono i cambiamenti dell'industria cinematografica e della società: non per niente il titolo scelto è "Nuove visioni". "Per la 27/a edizione del Religion Today Film Festival, in collaborazione con il direttore artistico Andrea Morghen, abbiamo riflettuto e deciso di focalizzare su come la spiritualità tra i giovani sia e stia diventando un tema sempre più presente nelle narrazioni contemporanee, liberandosi dei suoi connotati di vergogna o tabù", spiega Lisa Martelli, presidente di Religion Today. "Gli artisti della generazione Alpha affrontano questi argomenti adottando linguaggi e codici propri dell'intrattenimento, permettendo al cinema, alle arti visive, grafiche e alla musica di esplorare la spiritualità con una nuova profondità. In questo contesto, celebriamo anche il fumetto come medium spirituale, riconoscendo la straordinaria visione di Altan, che cinquant'anni fa ha interpretato la religione e la spiritualità attraverso il personaggio di Trino, riflettendo perfettamente il senso di questa edizione del festival".

La giuria del festival è internazionale, composta da professionisti di spicco dell'industria cinematografica internazionale: Stefania Ippoliti, direttrice Toscana Film Commission; Sabrina Ghannoudi, attrice e poetessa tunisina; Sam Lahoud, sceneggiatore, regista e produttore libanese; Fateme Hjavhersaz, specialista nell'acquisizione di contenuti, produttrice e ricercatrice iraniana; Lakshan Abeynayake, attore e produttore srilankese.



