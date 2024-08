Incidente in val di Non, muore una 84enne

Una signora di 84 anni di Cles, Germana Endrici, è morta in seguito a un incidente stradale sulla strada statale 43. L'incidente è avvenuto verso le 15, quando l'auto guidata dal marito, per cause ancora in fase di accertamento, è andata a sbattere sul muretto di contenimento a bordo strada al bivio per Rallo, nel comune di Ville d'Anaunia.

Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri di Spormaggiore e i soccorsi sanitari con l'elicottero. Dopo diversi tentativi di rianimazione, la donna è deceduta. Il marito, di 86 anni, è ferito ma non è in pericolo di vita.



