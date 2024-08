A San Candido i funerali di Waltraud Jud

Nel primo pomeriggio a San Candido si sono svolti i funerali di Waltraud Jud, la 50enne uccisa nella notte tra sabato e domenica scorsi dal vicino di casa Ewald Kühbacher, 48 anni, ex guardia giurata, che ha ucciso anche il padre novantenne Hermann, ex guardiacaccia, malato e costretto a letto. Il 48enne ha poi puntato la pistola contro se stesso, sparandosi alla gola per poi morire qualche ora più tardi all'ospedale di Bolzano.

Jud, segretaria della banda musicale del paese e dipendente della Fti di San Candido, era intervenuta allarmata dai rumori che provenivano dall'appartamento dei Kühbacher. Secondo una ricostruzione della dinamica effettuata dalla procura di Bolzano probabilmente la donna pensava che al quarto piano, dove vivevano padre e figlio, potesse essersi verificata un'esplosione a seguito di una fuga di gas. Trovandosi di fronte all'uomo armato, però, avrebbe cercato di fare dietrofront, ma gli spari l'hanno raggiunta alla schiena. Secondo la pm Federica Iovine Jud sarebbe stata una "vittima collaterale" del delitto che si è consumato a San Candido.



