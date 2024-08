Forze armate, conclusa Sniper competition in Ungheria

Gli alpini del 5. Reggimento della Brigata Julia hanno partecipato alla "Long Range Shooting Cup" in Ungheria, che ha visto coinvolti ottantatré specialisti del tiro dalla lunga distanza, tra civili e militari di varie nazionalità. La Sniper Cup ha avuto luogo nell'area addestrativa di Szomód, nei pressi del Comando Nato "Forward Land Forces (FLF) Battle Group" di Tata e ha costituito un ottimo banco di prova per i tiratori. Il team italiano, composto da due tiratori scelti del 5° Reggimento Alpini della Brigata "Julia", ha partecipato alla competizione con l'equipaggiamento e il fucile in dotazione all'Esercito Italiano - il SAKO TRG 42 calibro 338 Lapua Magnum, con innesto di ottica Schmidt & Bender 3-12 x 50 - conquistando il 3° posto sul podio categoria team (quattro le categorie previste per la gara: standard, open, magnum e team).

La competizione ha contribuito a mettere in luce le capacità del singolo tiratore ma anche la preparazione e l'affiatamento di squadra, attraverso un programma di gara sviluppato su due giornate di poligono.

I tiratori hanno affrontato numerose prove create con il preciso scopo di testare le capacità dell'operatore nel complesso e compartimentato scenario operativo moderno: esercizi sviluppati sia in ambito diurno sia notturno, differenti tipologie di bersagli (posti a distanza variabile dai 100 ai 1.100 metri), munizionamento di differente calibro, si legge in una nota dell'esercito.



