Nonostante la penalizzazione Sinner resta largamente numero uno

Jannik Sinner resta largamente in testa alla classifica Atp del tennis mondiale nonostante i 400 punti che gli sono stati tolti a seguito della positività a uno steroide anabolizzante a marzo, quelli della semifinale nel torneo di Indian Wells. La tesi della contaminazione involontaria e accidentale dal clostebol contenuto in una pomata è stata ritenuta fondata (al tennista altoatesino è stato ritirato il premio di 300 mila euro frutto del percorso fatto nella competizione).

A pochi giorni dall'inizio dello Us Open, uno dei quattro tornei del Grande Slam, l'azzurro mantiene quasi 2 mila punti di vantaggio sul secondo del ranking, il serbo Novak Djokovic, che a Flushing Meadows (New York) difenderà il titolo conquistato lo scorso anno.

La classifica Atp dei primi 10 giocatori attualizzata dopo la penalizzazione dell'italiano è la seguente: 1. Jannik Sinner 9360 punti 2. Novak Djokovic 7460 3. Carlos Alcaraz (Spagna) 7360 4. Alexander Zverev (Germania) 7035 5. Daniil Medvedev (Russia) 6275 6. Andrey Rublev (Russia) 4805 7. Hubert Hurkacz (Polonia) 4055 8. Casper Ruud (Norvegia) 3855 9. Grigor Dimitrov (Bulgaria) 3655 10. Alex De Minaur (Australia) 3435



Riproduzione riservata © Copyright ANSA