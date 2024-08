Piste ciclabili intercomunali, aumentano fondi per i Comuni

Aumenta da 350.000 a 500.000 euro l'importo a disposizione delle Comunità comprensoriali e del Comune di Bolzano per la gestione e la manutenzione ordinaria delle piste ciclabili intercomunali per l'anno 2024.

Su proposta del presidente della Provincia e assessore provinciale ai Comuni, Arno Kompatscher, la giunta provinciale ha approvato il relativo accordo aggiuntivo per la finanza locale, autorizzando contestualmente alla firma lo stesso presidente, che lo sottoscriverà prossimamente assieme al presidente del Consiglio dei Comuni, Andreas Schatzer.

"La Provincia mette a disposizione 500.000 euro per un totale di oltre 514 chilometri di ciclabili, circa 970 euro per ogni singolo chilometro", commenta Kompatscher, sottolineando "l'importanza della nostra rete di piste ciclabili intercomunali quale infrastruttura di mobilità sostenibile e asset turistico".

L'importo verrà suddiviso tra le Comunità comprensoriali e il Comune di Bolzano in base alla lunghezza delle piste ciclabili intercomunali site nel rispettivo territorio. Su questa base, al Comune di Bolzano andranno 20.943,49 euro, al Burgraviato 55.341,85 euro, alla Val d'Isarco 48.283,33 euro, alla Val Pusteria 124.742,47 euro, al Salto-Sciliar 44.195,81 euro, all'Oltradige-Bassa Atesina 87.061,46 euro, alla Val Venosta 72.818,22 euro e all'Alta Val d'Isarco 46.613,37 euro.



