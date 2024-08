Delitto San Candido, omicida si è sparato durante irruzione

Diversamente rispetto a quanto appreso in un primo momento, il 50enne indiziato per il duplice omicidio a San Candido, in Alto Adige, non è stato ferito da un colpo sparato dai carabinieri del Gis, ma - si apprende - si è sparato durante l'irruzione delle forze speciali nell'appartamento. L'uomo ha sparato contro i militari del Gis che non hanno risposto al fuoco e poi si è rifugiato in un'altra stanza dell'appartamento, dove ha rivolto l'arma contro sé stesso ferendosi gravemente alla gola.



