Delitto San Candido, concluso intervento delle forze dell'ordine

È Ewald Kühbacher, 50 anni, l'uomo che si è sparato dopo l'irruzione del Gis nell'appartamento di San Candido, dove è stato trovato il corpo senza vita del padre, Hermann. L'anziano aveva perso la moglie nel 2019. È stata uccisa anche una donna, sarebbe una vicina di casa, che è stata colpita sulle scale dopo essere intervenuta insospettita dai rumori che provenivano dall'appartamento di Kühbacher.

Intanto, completate le operazioni del Gis e delle forze dell'ordine, la Protezione civile dell'Alto Adige ha diffuso un avviso in cui si legge che "l'operazione della polizia è terminata e non c'è più alcun pericolo per la popolazione di San Candido".



