Furti nelle auto in sosta, a Bolzano arrestati 28enne e 25enne

Due ragazzi di 28 e 25 anni, il primo M. H. E. di origini marocchine e il secondo L. M. di origini algerine, sono stati arrestati per furto aggravato, inosservanza del divieto di ritorno nel comune di Bolzano e oltraggio e minacce a pubblico ufficiale.

Tutto ha avuto inizio nella tarda serata di ieri, quando gli addetti alla vigilanza di un locale nei pressi di piazza Fiera, a Bolzano, hanno allertato la centrale operativa della questura tramite il 112. Poco prima, infatti, due ragazze che si trovavano in zona avevano riferito di aver visto due persone aggirarsi con fare sospetto intorno ad alcune auto in sosta e aprire la portiera di una di queste per frugarvi all'interno.

Subito dopo i due malviventi si sono allontanati velocemente portando con sé la refurtiva, venendo però inseguiti dal personale di vigilanza, nel frattempo allertato dalle due giovani.

Giunti sul posto, gli agenti di polizia hanno fermato i due ladri ed hanno iniziato ad effettuare gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto. I due giovani si sono mostrati da subito insofferenti nei loro confronti e hanno iniziato a minacciarli. Entrambi avevano precedenti penali e/o di polizia per reati di furto, porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere, possesso ingiustificato di chiavi alterate, ricettazione, rapina, invasione di terreni o edifici e furto su autovetture in sosta. Il 28enne e il 25enne erano anche destinatari di un divieto di ritorno nel comune di Bolzano.

Mentre gli agenti redigevano gli atti, altri tre giovani si sono avvicinati riferendo di essere state vittime, nella stessa zona, di altrettanti furti commessi sulle proprie auto in sosta.

Gli oggetti rubati, che facevano parte della refurtiva recuperata, sono stati quindi riconsegnati ai proprietari.

Il questore Paolo Sartori ha emesso due decreti di espulsione nei confronti del 28enne e del 25enne, risultati irregolari sul territorio nazionale. Decreti che - fa sapere la questura di Bolzano - diventeranno operativi non appena le due persone verranno scarcerate.



