Una persona è morta in un incidente stradale che ci è verificato attorno alle 15 in Alto Adige, sulla ss38 dello Stelvio, a Corzes, frazione di Silandro, in Bassa Venosta. Sul posto i carabinieri e l'elicottero Pelikan 2, oltre al personale sanitario della Croce Bianca.



