Lido di Egna, salgono a 12 le persone intossicate

Al Lido di Egna a seguito della fuoriuscita di sostanze chimiche sono 12 e non 4 come comunicato in un primo momento, le persone intossicate, delle quali una versa in gravi condizioni, due in condizioni medio-gravi, mentre le restanti nove persone hanno riportato sintomi più lievi.

Durante i lavori di riempimento dei serbatoi contenenti le sostanze di trattamento delle acque, si é verificato un miscuglio che ha provocato una formazione di vapori di cloro. Le esalazioni hanno prodotto forti irritazioni ai bagnanti e al personale del lido, spiegano i vigili del fuoco del Corpo permanente di Bolzano che sono intervenuti sul posto insieme ai vigili volontari di Egna e alle squadre di decontaminazione dei vigili volontari di Ora.

In collaborazione con la ditta fornitrice dei prodotti chimici, si è provveduto a pompare la sostanza mescolata in appositi contenitori. Sul posto per i rilievi necessari i Carabinieri della Compagnia di Egna e i tecnici dell'Agenzia per la tutela Aria e Ambiente. Sul posto anche il personale sanitario della Croce Bianca nonché il medico d'urgenza con il Pelikan 1 decollato dalla base di Bolzano.

Alle ore 14:30 presso la Würth Arena di Egna ci sarà una conferenza stampa da parte della direzione d'intervento con anche le autorità locali.

Oltre all'evacuazione della piscina e alla chiusura della SS 12, è stata chiusa anche l'adiacente pista ciclabile.



