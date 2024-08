Facoltà di medicina a Bolzano, c'è l'appovazione del Miur

Il ministero dell'Università e della ricerca ha ufficialmente approvato l'istituzione a Bolzano del nuovo corso di laurea in medicina e chirurgia in lingua inglese - "Medicine and Surgery" - dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.

L'accreditamento certifica la sussistenza dei requisiti didattici, di qualificazione della ricerca, strutturali, organizzativi e di sostenibilità economico-finanziaria previsti dalla normativa di riferimento per l'attivazione di nuovi corsi di studio.

A luglio 2024, la commissione dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca ha verificato i requisiti per l'attivazione del nuovo corso di laurea durante una serie di colloqui da remoto e in presenza a Bolzano. La procedura si è ora conclusa con il decreto di accreditamento del Miur che segna l'avvio ufficiale del primo corso di laurea in medicina e chirurgia a Bolzano.

Le immatricolazioni degli aspiranti studenti - 297 di loro hanno superato la prova di ammissione svoltasi a maggio - proseguiranno fino al 6 settembre. I 60 posti disponibili sono stati già assegnati e confermati da altrettanti studenti. Resta aperta fino al 10 settembre la possibilità di richiedere il finanziamento provinciale per la retta annuale. Le lezioni inizieranno il 30 settembre, precedute da alcune giornate dedicate all'accoglienza e alle informazioni per gli studenti, di cui circa la metà arriverà da fuori regione o dall'estero.





