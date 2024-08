Controlli dei carabinieri in Trentino,sanzionati 46 motociclisti

Domenica 11 agosto il Comando provinciale dei carabinieri ha effettuato un controllo straordinario sulle strade maggiormente frequentate dai motociclisti. In totale sono stati controllati 280 moto, sanzionati per violazioni 46 motociclisti, ritirate 4 carte di circolazione e 2 patenti di guida. Le infrazioni maggiormente ricorrenti - comunica l'Arma - sono state l'eccesso di velocità, la guida contromano, il sorpasso non consentito e l'installazione di dispositivi non conformi, cioè marmitte silenziatrici, indicatori di direzione, manubri, portatarga, fari, e altro. Non sono mancati casi di omessa revisione o di mancata copertura assicurativa.

Nel corso dei servizi, che hanno visto l'impiego di 45 militari, anche in borghese, sono state effettuate numerose rilevazioni del tasso alcolemico con gli etilometri, che hanno dato tutte esito negativo. In alcune zone del Trentino i carabinieri si sono anche avvalsi della collaborazione dei Corpi di polizia locale competenti, in particolare del Corpo di polizia locale Valsugana e Tesino di Borgo e nella bassa Valsugana con il Corpo intercomunale di Pergine.



