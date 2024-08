Bloccata Valsugana per incidente tra due auto e moto, 9 feriti

E' di nove feriti, di cui tre gravi tra cui un bambino di due anni, il bilancio di un incidente tra due auto e un moto sulla statale 47 Valsugana a Romano d'Ezzelino (Vicenza). Il tratto stradale è stato chiuso al traffico per consentire gli interventi di soccorso e la rimozione dei mezzi. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell'Ordine e i vigili del fuoco per la gestione dell'evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

Tra i 9 feriti c'è un bambino di due anni le cui condizioni sono apparse subito gravi ed è stato portato con un elicottero all'ospedale e ricoverato in rianimazione. Altri tre ragazzi sono rimasti feriti in maniera seria.



