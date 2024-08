Omnibus su edilizia abitativa, Brunner incontra Swr-Ea

L'assessore provinciale Peter Brunner ha illustrato, in un incontro con il Südtiroler Wirtschaftsring - Economia Alto Adige, le misure previste nel settore dell'edilizia abitativa, che in autunno saranno contenute nella legge omnibus dell'edilizia abitativa.

Sono stati discussi, riferisce una nota, temi come gli alloggi a prezzo fisso, i bonus energetici, i fondi per la tutela dei proprietari, i diritti di superficie e la possibilità di costruire case per il personale. Secondo Brunner, riferisce Swr-Ea, "l'obiettivo dell'omnibus dell'edilizia abitativa è quello di gettare finalmente le basi per rendere nuovamente accessibili le abitazioni in Alto Adige. Con gli alloggi a prezzo fisso, ad esempio, si vuole garantire la costruzione di appartamenti con un prezzo al metro quadro compreso tra 3.400 e 3.600 euro".

Inoltre, l'obiettivo, prosegue la nota, è di consentire l'affitto di questi appartamenti a determinate condizioni nell'ambito degli alloggi a prezzi fissi. Secondo Brunner, si legge ancora nella nota, "non si tratta solo di promuovere la costruzione di case ad uso abitativo, ma anche di garantire l'immissione sul mercato di nuovi appartamenti in affitto".

Il presidente di Swr-Ea, Sandro Pellegrini, ha commentato favorevolmente le misure previste, osservando che si devono "creare incentivi per gli affitti a lungo termine, come ad esempio una riduzione della GIS per gli affitti a lungo termine o l'istituzione di un fondo di tutela dei proprietari".

"È ora importante che la politica crei le condizioni quadro per la creazione di più spazio abitativo, poiché la scarsa offerta e l'elevata domanda fanno attualmente lievitare enormemente i prezzi. Ciò è fatale anche per l'Alto Adige come sede di attività economiche, che già fatica a trovare nuovi dipendenti", conclude la nota di Swr-Ea.



