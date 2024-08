Un orso urtato da un'auto lungo la Ss43 in Trentino

Un orso è stato urtato da un'automobile lungo la Ss43, nel tratto che collega l'abitato di Cles a Mostizzolo. Lo comunica la Provincia di Trento in una nota. Dopo il lieve impatto, l'animale si è subito allontanato.

L'episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri.

Immediatamente è scattata la chiamata al numero unico di emergenza 112: sul posto è intervenuto il personale del Corpo forestale trentino con l'unità cinofila per verificare che l'esemplare si fosse allontanato.

"Proseguono intanto le attività sul territorio, a partire dall'intenso monitoraggio delle zone più esposte all'interazione uomo-orso. Fra queste iniziative, trova spazio anche l'attenzione riservata ai piccoli di Kj1 - per i quali è stato attivato un monitoraggio ad hoc secondo le linee guida e le poche segnalazioni sono per ora sintomo di elusitività e selvaticità", conclude la Provincia di Trento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA