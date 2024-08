Un'auto ha preso fuoco mentre percorreva la ss237 del Caffaro, in località Cimego, in valle del Chiese. L'uomo alla guida si è accorto del malfunzionamento del mezzo quindi ha accostato a lato strada è sceso e ha chiamato i soccorsi. In pochi minuti sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale Valle del Chiese, i carabinieri di Condino ed i vigili del fuoco volontari che hanno spento le fiamme.



