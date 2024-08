Finisce fuori strada con macchina a Valdaone, muore un 70enne

Un uomo di 70 anni ha perso la vita in un incidente a Valdaone, in Trentino. Secondo le prime informazioni l'uomo sarebbe finito fuori strada con la macchina, probabilmente a causa di un malore, in località Scorzade. La vettura sarebbe rotolata per qualche metro, finendo in un prato sotto la scarpata. L'allerta al 112 è scattata verso le 14. Sul posto sono giunti i soccorsi sanitari con l'elicottero sanitario e l'ambulanza, i vigili del fuoco di Daone e la polizia locale della Valle del Chiese, che ha curato i rilievi dell'incidente.

Quando sono arrivati i soccorsi, per il 70enne non c'era più nulla da fare: è deceduto sul posto.



