Costruzioni, calano i fatturati ma la redditività tiene

Nel 2024 le imprese altoatesine del settore delle costruzioni prevedono un rallentamento della dinamica dei fatturati, dovuto agli elevati tassi di interesse e al ridimensionamento degli incentivi ai lavori di ristrutturazione a livello nazionale. I volumi di attività rimangono però ancora elevati e la redditività è sostenuta dall'aumento dei prezzi, risultando soddisfacente nella gran parte dei casi. Ciò emerge dall'edizione estiva del Barometro dell'economia dell'Istituto di ricerca economica della Camera di commercio di Bolzano.

Le valutazioni sull'esercizio 2024 espresse dalle imprese del settore delle costruzioni si confermano generalmente positive: l'87 percento di esse prevede di conseguire una redditività quanto meno soddisfacente. Il volume di attività resta ancora elevato, con un grado di utilizzo della capacità produttiva pari al 90 percento, ma si segnala una contrazione del giro d'affari rispetto allo scorso anno, imputabile alla minore domanda dovuta agli elevati tassi d'interesse e al ridimensionamento degli incentivi fiscali a livello nazionale. Inoltre, Il peggioramento delle condizioni di finanziamento incide negativamente sull'attività di investimento. Sul fronte occupazionale, nei primi sei mesi del 2024 il settore contava in media oltre 17.900 lavoratori dipendenti, ovvero lo 0,6 percento in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Tuttavia, le imprese intervistate non prevedono nuovi incrementi occupazionali nei prossimi mesi.

Il presidente della Camera di commercio di Bolzano, Michl Ebner, sottolinea l'importanza di ridurre i costi di finanziamento, attualmente molto elevati: "Uno dei principali ostacoli agli investimenti in edilizia è rappresentato dagli alti tassi di interesse. La reintroduzione dei fondi rotativi e l'attuazione di misure adeguate per creare alloggi a prezzi accessibili allieverebbero questo problema e incrementerebbero al contempo la domanda nel settore edile."



Riproduzione riservata © Copyright ANSA