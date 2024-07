Mobilità sostenibile, firmato accordo di programma AAdige-Puglia

L'assessore provinciale Daniel Alfreider e l'assessora della Regione Puglia Debora Ciliento hanno siglato un accordo di programma per la collaborazione nel settore, specie nel campo dell'idrogeno. Come l'Alto Adige, da anni pioniere in questo settore grazie agli autobus a idrogeno e con il progetto del Brenner Green Corridor, anche la Puglia promuove il ricorso estensivo alle nuove tecnologie. Da qui la volontà di arrivare una collaborazione e l'accordo di programma firmato oggi, a Palazzo Widmann, dall'assessore provinciale alla Mobilità, Daniel Alfreider, e dall'assessora regionale pugliese ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile Debora Ciliento, alla presenza del presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher.

"La sostituzione delle fonti energetiche fossili con quelle rinnovabili presuppone che ci siano anche sistemi di stoccaggio.

Quindi, servono nuove infrastrutture", ha spiegato il presidente Kompatscher. "A tal fine vogliamo collaborare con altre Regioni che si muovono in questo settore, in particolare con la Regione Puglia, che ha investito molto sulle rinnovabili", ha aggiunto il presidente della Provincia. "Da anni portiamo avanti il progetto del Brenner Green Corridor, un corridoio internazionale, importante, lungo il quale trovino spazio le nuove tecnologie", ha detto invece l'assessore Alfreider. "Vogliamo garantire questa innovazione lungo un asse che è collegamento europeo. Con questo accordo andiamo a creare una rete, con altre Regioni d'Italia e anche verso Nord, cosa che stiamo con l'Euregio per l'"H2 Corridor Brenner/o", per garantire lo sviluppo di tecnologie sostenibili" ha concluso l'assessore alla Mobilità. "La collaborazione tra Regione Puglia e Provincia autonoma di Bolzano sul tema dell'utilizzo dell'idrogeno arricchirà i due Enti", ha detto l'assessora Ciliento. "La Provincia autonoma di Bolzano condivide le esperienze già realizzate per la produzione di idrogeno e il suo impiego nel trasporto pubblico, noi la nostra visione sull'utilizzo dell'idrogeno #H2Puglia2030".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA